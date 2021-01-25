ثلوج بـ تبوك ورياح في المدينة.. تحذيرات أرصاد السعودية من الطقس

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، بيانًا بشأن حالة الطقس، غدًا الثلاثاء، بمنطقة المدينة المنوّرة.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، تضمنت حالة الطقس رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتَي الحناكية والمهد.

ولفت المركز إلى أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

ومن جانبه، توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبد العزيز الحصيني؛ حالة جوية من الأربعاء المقبل، يمكن تصنيفها من خفيفة إلى متوسطة.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "تكون بأجزاءٍ محدودة ومتفرقة من مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والشمالية وحائل والقصيم وتهامة الباحة وعسير وجازان وشمال الشرقية والكويت".

وتابع: "احتمال ثلوج خفيفة على مرتفعات تبوك يسبقها ارتفاع ثم انخفاض في الحرارة ورياح".