سلطنة عمان.. إعادة تشكيل مجلسي الدفاع والأمن الوطني

أصدر السلطان العُماني هيثم بن طارق، اليوم الاثنين، ثلاثة مراسيم سلطانية، كان من أبرزها إعادة تنظيم مجلس الدفاع.

ووفقًا لوكالة الأنباء العمانية، قضى المرسوم الأول رقم 12/ 2021 بإعادة تنظيم مجلس الدفاع.

فيما قصى المرسوم السلطاني رقم 13/ 2021 بإعادة تنظيم مجلس الأمن الوطني.

أما المرسوم السلطاني رقم 14/ 2021 فأمر بإجراء ترقيات وتعيينات عسكرية.