أصدر السلطان العُماني هيثم بن طارق، اليوم الاثنين، ثلاثة مراسيم سلطانية، كان من أبرزها إعادة تنظيم مجلس الدفاع.
ووفقًا لوكالة الأنباء العمانية، قضى المرسوم الأول رقم 12/ 2021 بإعادة تنظيم مجلس الدفاع.
فيما قصى المرسوم السلطاني رقم 13/ 2021 بإعادة تنظيم مجلس الأمن الوطني.
أما المرسوم السلطاني رقم 14/ 2021 فأمر بإجراء ترقيات وتعيينات عسكرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلطنة عمان.. إعادة تشكيل مجلسي الدفاع والأمن الوطني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.