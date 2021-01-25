بايدن يبحث هاتفيا مع ماكرون تعزيز العلاقات الثنائية

أكد الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، عزم إدارته على تعزيز العلاقات مع فرنسا.

وذكر البيت الأبيض - في بيان نشره على موقعه الإلكتروني اليوم /الإثنين/ - أن بايدن شدد خلال أول اتصال هاتفي مع ماكرون، على التزامه بتعزيز العلاقات عبر الأطلسي من خلال الشراكة عبر الناتو وشراكة الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي.

واتفق بايدن وماكرون، على الحاجة إلى التنسيق الوثيق من خلال المنظمات متعددة الأطراف، في مواجهة التحديات المشتركة مثل تغير المناخ ومواجهة جائحة كوفيد -19 والانتعاش الاقتصادي العالمي، كما اتفقا على العمل معًا بشأن أولويات السياسة الخارجية المشتركة، بما في ذلك الصين والشرق الأوسط وروسيا ومنطقة الساحل.