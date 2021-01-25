دبلوماسي روسي يدعو الإدارة الأمريكية الجديدة لدعم مبادرة بوتين لعقد قمة خماسية لمجلس الأمن

دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم /الاثنين/ الإدارة الأمريكية الجديدة بدعم فكرة عقد القمة "الخماسية" لمجلس الأمن الدولي التي طرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال نيبينزيا ـ في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" ـ "لقد جاءت إدارة أمريكية جديدة، ويجب أن تجيب على هذه المبادرة، التي لا تزال على الطاولة، ومهمة لإجراء محادثات مباشرة"، مضيفا أنه كان سيدعم هذه المبادرة لو أنه كان في مكان الإدارة الأمريكية.
وأعلنت الأمم المتحدة في وقت سابق عن ترحيبها بمبادرة الرئيس الروسي، لعقد قمة لزعماء الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، (روسيا، الولايات المتحدة، الصين، بريطانيا، وفرنسا) لمناقشة سبل "حماية السلام وحفظ الحضارة".
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