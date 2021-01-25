أفادت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية بأن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تخلى عن فكرة إنشاء حزب سياسي كبير ثالث في البلاد للتنافس مع الديمقراطيين والجمهوريين.
وصرّح مستشار حملة ترامب السياسية، جيسون ميللر، بأن الرئيس السابق "أوضح بجلاء" أنه سيوجه قواه لمساعدة الجمهوريين في انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ لعام 2022.
وشدد ميللر في الوقت ذاته على عدم تخطيط ترامب لأي شيء بهذا الشأن "خارج هذه الجهود".
بالمقابل كتبت، ماجي هابرمان، مراسلة صحيفة نيويورك تايمز على "تويتر" أن ترامب "أقنع بالتخلي" عن هذه الفكرة.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت في وقت سابق، نقلا عن مصادر، أن ترامب بحث مع مقربين له فكرة تأسيس حزب سياسي جديد في البلاد.
وبحسب الصحيفة كان الرئيس الأمريكي السابق يود أن يطلق عليه اسم "الحزب الوطني".
وفي هذا الصدد، رأى أستاذ العلوم السياسية بجامعة إلينوي، إدوارد فاجان، أن دونالد ترامب إذا أسّس حزبا سياسيًا جديدًا، فقد يلحق الضرر بالجمهوريين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فوكس نيوز تكشف موقف ترامب من تأسيس حزب جديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.