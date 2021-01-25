تفاصيل جديدة حول انتشار فيروس كورونا المتحور في الكويت.. ومدة تأخير لقاح فايزر

كشفت مصادر مطلعة في الحكومة الكويتية أن اجتماع لجنة كورونا المقرر عقده في مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، سيحدد أهم الآليات والمقترحات الجديدة لمواجهة فيروس كورونا المتحور.

ونقلت صحيفة "القبس" عن المصادر قولها: إن الاجتماع سيضم ممثلين لوزارتي الصحة والداخلية، إلى جانب إدارة الطيران المدني، وأن الوضع الصحي في البلاد سيتصدر جدول أعمال اجتماع المجلس.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع سيناقش كل ما من شأنه التصدي للوباء ومنع انتشاره وتحديد آلية الحجر ومدته للقادمين إلى البلاد من الخارج.

وحول مدة توقف تصدير كميات لقاح فايزر للبلاد، كشفت المصادر أنها لن تتجاوز أربعة أسابيع، حسب ما أوضحته الشركة المصنعة، مشيرة إلى وجود اتصالات جارية حاليا لبحث إمكانية تسلم الدفعات قبل هذه المدة.

وكشفت المصادر أن فحوصات المخالطين للحالتين اللتين تم اكتشاف إصابتهما بفيروس كورونا المتحور ظهرت سليمة، مشيرة إلى أن هناك العديد من الفحوصات لحالات قادمة إلى البلاد ستظهر نتائجها قريبًا.

وختمت المصادر بأنه في حال انتشار فيروس كورونا المتحور في البلاد سيتم تأخير عودة المدارس حمايةً لصحة الطلبة، لافتة إلى أن تقييم انتشار الفيروس له أسس، من أهمها عدد الحالات والأسرة في المستشفيات والحالات الحرجة.