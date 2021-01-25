نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 80 وفاة و2059 إصابة جديدة بكورونا بتونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت وزارة الصحة في تونس، 80 وفاة و2059 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وفي تقرير لوزارة الصحة التونسية، قالت فيه إن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 6234، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 197373.

وفي وقت سابق، قررت السلطات التونسية، تمديد حظر التجوال لمدة 3 أسابيع ومنع التجمعات والتظاهرات، مؤكدة خطورة الوضع الوبائي في البلاد.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة، نصاف بن علية، بأن "تونس في مفترق خطير اليوم، والوضع الوبائي بات خطيرا جدا".

وكما شددت على ضرورة تطبيق كل الإجراءات المعلن عنها والالتزام بالبروتوكولات، مشيرة إلى أنه في حال عدم الالتزام بها سيمرون بإجراءات أكثر شدة.