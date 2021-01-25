قبل مساءلة ترامب.. تهديدات بالقتل لأعضاء بالكونجرس

جدة - نرمين السيد - قال أحد المسؤولين الأمريكيين، إن مسؤولى إنفاذ القانون الفيدراليين يحققون، فى عدد من التهديدات الموجهة لأعضاء الكونجرس مع اقتراب المساءلة الثانية للرئيس السابق دونالد ترامب، بما فى ذلك التهديد بقتل النواب أو مهاجمتهم خارج مبنى الكونجرس الأمريكي.
ونقلت صحيفة" واشنطن تايمز" الأمريكية، عن المسؤول قوله إن "التهديدات والمخاوف من احتمال عودة المتظاهرين المسلحين لاقتحام مبنى الكونجرس من جديد، دفعت شرطة الكونجرس وغيرها من أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية إلى الإصرار على تواجد الآلاف من قوات الحرس الوطنى فى واشنطن، مع تقدم مجلس الشيوخ الأمريكى فى خطط مساءلة ترامب".
وأضافت الصحيفة وفقا لمسؤول أمريكى لم تكشف عنه، أنه "على غرار التهديدات التى اعترضها المحققون قبل تنصيب بايدن، فإن التهديدات التى يتبعها رجال إنفاذ القانون تتفاوت من حيث دقتها ومصداقيتها"، لافتا إلى أن "الرسائل التى نشرت على الإنترنت وفى مجموعات الدردشة تضمنت مؤامرات لمهاجمة أعضاء الكونجرس خلال التحرك من وإلى مجمع الكونجرس خلال المحاكمة".
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