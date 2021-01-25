بدء تطعيم العسكريين الروس بقاعدة حميميم فى سوريا بلقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس قسم الصحة فى مجموعة القوات الروسية في سوريا، فلاديمير رادتشينكو: "تجرى حملة التلقيح المخطط لها لكادر مجموعة القوات باستخدام اللقاح "سبوتنيك V". مضيفا، "لقد وصلت كمية كافية من اللقاح، والعسكريون يتلقون اللقاح طوعا".
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أوعز ببدء إجراء تطعيم واسع النطاق ضد فيروس "كوفيد-19"، وذلك بتوفير التطعيمات فى المقام الأول بالنسبة للمواطنين، الذين يتم تصنيفهم بما أطلق عليه مصطلح "المجموعة الأكثر عرضة للخطر".
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