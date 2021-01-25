الإمارات: أمن السعودية لا يتجزأ من أمننا

جدة - نرمين السيد - وجددت دولة الإمارات - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولى - تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية الجبانة، قائلة إن "أمن السعودية لا يتجزأ من أمننا وأى خطر يواجهها يواجهنا".

واعتبرت الوزارة أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذى يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، وسعى هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار فى المنطقة.

