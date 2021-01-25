وصول الدفعة الثانية من لقاح فيروس كورونا الصيني إلى تركيا

وصلت، اليوم الاثنين، الدفعة الثانية من لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركة "سينوفاك" الصينية إلى تركيا.

ووفقا لقناة "إن تي في" التركية، من المقرر استلام الدفعة الثانية التي تتضمن 6.5 مليون جرعة من أصل 10 ملايين جرعة من اللقاح اليوم.

وبحسب القناة سيتم نقل الصناديق التي تحتوي على اللقاح إلى المستودعات، بعد استكمال جميع الإجراءات الجمركية اللازمة.

الجدير بالذكر أن أنقرة كانت قد تسلمت الدفعة الأولى من لقاح (سينوفاك) الصيني لمرض "كوفيد - 19" التي تتكون من 3 ملايين جرعة يوم 30 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وفي 15 كانون الثاني/ يناير، انطلقت حملة تطعيم ضد فيروس كورونا التي تغطي في البداية العاملين في مجال الرعاية الصحية والفئات الأكثر عرضة للإصابة.