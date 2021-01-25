دولة عربية تطلب مساعدة عاجلة من صندوق النقد الدولي

كشف صندوق النقد الدولي، عن تلقيه طلبًا للمساعدة العاجلة من قبل دولة عربية، معلنًا بحثه للأمر مع المسئول الدولي لتحديد طبيعة الشروط المواكبة للقرض حال حدوثه.
وقال الصندوق: "طلبت السلطات العراقية مساعدة طارئة بموجب أداة التمويل السريع بترتيب طويل الأمد، لدعم الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها".
وأضاف: "المناقشات جارية بشأن طلب السلطات للمساعدة الطارئة".
وفي وقتٍ سابق، قال وزير المالية العراقي علي علاوي لشبكة "بلومبيرج"، أن العراق يجري محادثات مع الصندوق للحصول على قرض بقيمة 6 مليارات دولار.
وأشار إلى بلاده قد تطلب 4 مليارات دولار إضافية على شكل قروض منخفضة التكلفة من خلال برنامج آخر مرتبط بالإصلاحات الحكومية.
ويعاني العراق من مشكلات فساد علاوة على تراجع في الخدمات العامة، كالإنقطاع المستمر في الكهرباء لحاجته الماسة لإزالة ركام السنوات الماضية وإصلاح ما لحق بالبلاد.
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