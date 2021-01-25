روسيا تبدأ حملة تطعيم ضد فيروس كورونا لقواتها في سوريا

بدأت روسيا عملية تطعيم كبيرة لأفرادها العسكريين في سوريا، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، في ظل حالة من التفشي تمر بها روسيا وأغلب دولة العالم.
وأعلن رئيس قسم الصحة في مجموعة القوات الروسية بسوريا،فلاديمير رادتشينكو، بدء التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للعسكريين الروس في قاعدة حميميم بسوريا.
وقال رادتشينكو للصحفيين: "تجري حملة التلقيح المخطط لها لكادر مجموعة القوات باستخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك V" .
وأضاف "لقد وصلت كمية كافية من اللقاح. العسكريون يتلقون اللقاح طوعا".
وبدأت روسيا في وقتٍ سابق حملة واسعة لتلقيح مواطنيها خاصة العاملين في المجال الصحي في الصفوف الأمامية وكبار السن والفئات الأكثر ضعفًا في مواجهة المرض.
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