إعلامية كويتية تكشف سر تربع الإمارات على قمة دول العالم في مؤشرات مواجهة كورونا

دحضت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، الأكاذيب والمعلومات المغلوطة التي تم ترويجها خلال اليومين الماضيين حول تفشي فيروس كورونا المزعوم بإمارة دبي وإرتفاع حصيلة المصابين وعدم عرض الحقائق من قبل الإعلام الإماراتي.

ولفتت "الرشيد"، فى تصريحات لـ "دوت الخليج"، أن هذه الشائعات المغرضة التي يشنها الذباب الإلكتروني عبر المنصات الإلكترونية أو الرسائل الصوتية التي يتم ترويجها عبر تطبيق الواتساب تهدف

إلى التغطية على النجاحات التي حققتها دولة الإمارات في كافة المجالات والتي تلامس السماء، لافتة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت من أولى الدول التي استشعرت خطر كورونا وتعاملت معه بكل جدية وشفافية وأصبحت نموذجًا رائدًا يحتذي في

مكافحة الوباء فضلًا عن رعايتها لكل المقيمين على أرضها سواء مواطنيها أو الوافدين على حد سواء دون تفرقة .

وأشارت الرشيد، إلى أن الإمارات العربية

المتحدة تربعت على قمة دول العالم وحصدت المركز الأول في العديد من المؤشرات

الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا كوفيد-19، بدءًا من مرحلة التصدي وصولًا إلى

مرحلة التعافي وتخطي التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية بفضل تبنيها إجراءات

استثنائية حيث سخرت فيها كافة الموارد والأدوات اللازمة لتخطي المرحلة الأصعب، كما

سارعت إلى إطلاق برنامج التعقيم الوطني وتطبيق نظامي التعليم عن بعد والعمل عن

بعد، كما كانت من أوائل الدول التي استخدمت العلاجات المبتكرة للمصابين بالفيروس

مثل علاج الخلايا الجذعية، فضلا عن بناء أكبر مختبر بالعالم لفحوصات كورونا

المستجد خارج الصين، وغيرها الكثير من الإجراءات الاحترازية في كافة المجالات

والتي أسهمت بشكل كبير في الحد من انتشار الفيروس.

ولفتت

"الرشيد"، إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أول دولة على مستوى العالم يتخطى فيها عدد

الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا المستجد عدد السكان الفعليين حيث تخطت الإمارات في

6 أكتوبر الماضي حاجز 10 ملايين فحص منذ بدء الجائحة، لتصبح أول دولة في العالم

يتخطى فيها عدد الفحوصات عدد السكان وذلك بالنسبة للدول التي يتجاوز عدد سكانها

مليون نسمة.كما تصدرت الإمارات دول منطقة

الشرق الأوسط، في قائمة أفضل تعامل لقيادة الدول خلال أزمة فيروس كورونا المستجد

/كوفيد-19/ العالمية، وذلك وفق استبيان للمؤشر العالمي للقوة الناعمة، الذي أصدرته

"براند فايننس" من بريطانيا.