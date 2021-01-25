تقديم طلب تجنيد الأمن العام للذكور 2021 لشغل وظيفة(سائق- مسلح) والتعرف على الشروط وخطوات التسجيل عبر موقع الأمن العام

تقديم طلب تجنيد الأمن العام الأردني 2021، إزداد البحث بكثرة في صباح اليوم الأحد عبر محركات جوجل، وخاصة بعدما صرح تجنيد الأمن العام الأردني عن وظائف سائق ومسلح لحاملي الشهادة الثانوية، فقام العديد من المواطنين الأردنيين بالبحث عبر محركات جوجل عن الشروط الواجب توافرها في المتقدم لوظيفة مسلح أو سائق وخطوات التسجيل، وذلك من قبل الإعلان المعلن عنه من قبل تجنيد الأمن العام الأردني، فقد أوضحت مديرية الأمن الأردني أنه من يرغب في التقدم للوظائف الشاغرة عليه الدخول على موقع تجنيد الامن العام للإستعلام عن الشروط والخطوات.تقديم طلب تجنيد الأمن العام الأردني 2021
يمكن التقدم لطلب تجنيد الامن العام للذكور من خلال موقع تجنيد الأمن العام، وأوضحت المديرية أنه على من تقدم للوظائف الشاغرة واستوفى الشروط المذكورة، وتم قبوله في إحدى الوظائف الشاغرة عليه دفع مبلغ مالي قدرة 2000 ريال، على أن يتم باقي الفحوصات اللازمة من قبل مديرية الأمن الأردني، وأوضحت مديرية الأمن أن تقديم الطلبات سوف تبدأ من صباح اليوم الأحد 24 يناير وحتى 10 فبراير القادم.خطوات تقديم طلب تجنيد الامن العام 2021
- الدخول عبر موقع تجنيد الأمن العام الأردني.
- تسجيل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح والتأكد من تسجيلها.
- إرفاق صورة المؤهل العلمي الحاصل عليها المتقدم.
- على المتقدم لشغل وظيفة سائق إرفاق صورة القيادة.
- تسجيل محل الإقامة.
هناك شروط يجب توافرها للمتقدم لشغل إحدى الوظائف المذكورة، يجب الدخول على الموقع الخاص من قبل تجنيد الأمن العام، لمعرفتها والتقديم على أساسها.
- أن يكون المتقدم للوظائف أردني الجنسية.
- ألا يقل طول المتقدم عن 168 سم ويكون طوله مناسب مع الوزن.
- ألا يكون المتقدم لدية أي سابقة جنائية.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عام وألا يزيد عن 27 عام.
- أن يكون لدى المتقدم لوظيفة سائق رخصة قيادة.
- يتم إحضار شهادة ميلاد المقدم الأصلية أو صورة منها.
- إذا كان الأب متوفى يتم إحضار صورة شهادة الوفاة، مسجل بها محل الولادة.
- إحضار دفتر خدمة العلم مؤجل.
- إحضار 4 صورة شخصية مقاس(4×6).
- شهادة استشهاد أبناء الشهداء.
- شهادة الدراسة الأصلية ومعها صورة مصدق عليها.
- هوية الأحوال المدنية مع إرفاق صورة.
- صورة من دفتر العائلة.
- قرار تقاعد لأبناء المتقاعدين العسكريين.
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