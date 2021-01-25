موعد مباراة الهلال والتعاون اليوم والقنوات الناقلة ksa sports وترتيب دوري محمد بن سلمان

يخرج فريق الهلال لملاقاة الفيصلي اليوم الاثنين 12 جمادى الآخرة 1442 الموافق 25 يناير 2021 ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من مباريات الدوري السعودي الذي شهد بالأمس مباريات قوية عديدة في نفس الأسبوع تعادل في أهمها فريق الاتحاد مع فريق النصر بهدف لكل فريق، بينما تمكن الأهلي من تحقيق الفوز ضد الاتفاق خارج ملعبه بهدفين مقابل هدف وحيد ليقتنص ثلاث نقاط هامة يتواجد بها في المركز الثاني منفردا لحين خوض فريق الشباب مباراته الليلة ضد الوحدة، كما تساوى الأهلي بذلك الفوز مع الزعيم في رصيد النقاط مع وجود فارق أهداف لصالح رفاق جوميز يبقيهم في الصدارة، ويبدأ موعد مباراة الهلال والفيصلي اليوم في السادسة والربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

الزعيم في واجهة الفيصلي بمعنويات مرتفعة بعدما تمكن أخيرا من العودة لمسار الانتصارات من جديد بعد أن غاب عن ذلك المسار بتعادله في أربع مباريات متتالية في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي يحمل لقبه، حيث تعادل الزعيم ضد كلا من الاتحاد، والشباب بهدف لكل فريق على التوالي، قبل تعادله ضد الباطن خارج الديار بهدفين لكل فريق، ثم التعادل مع الأهلي سلبيا، قبل تحقيق فوز ثمين في آخر مبارياته ضد فريق التعاون بهدفين دون رد عن طريق جوميز، وفيتو ليقتنص ثلاث نقاط هامة ترفع رصيده إلى 24 نقطة في صدارة ترتيب البطولة.

فريق الفيصلي يأمل في الخروج بأفضل النتائج الإيجابية ضد حامل اللقب لتحقيق انطلاقة جديدة في الدوري بعد غيابه عن تحقيق أي انتصار في المباريات الست الأخيرة التي خاضها متلقيا الخسارة في أربع مباريات على التوالي ضد كلا من الاتفاق، الفتح، النصر، وأبها قبل أن يتعادل في آخر جولتين ضد القادسية بهدفين لكل فريق، وأمام الشباب في آخر مبارياته بهدف لكل فريق تقدم به المصري أحمد أشرف لاعب الهلال السابق للفيصلي أولا قبل أن يعادل مارتينز النتيجة لأصحاب الأرض ليقتنص الفيصلي نقطة ثمينة ترفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث عشر في جدول الترتيب.

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تعليق: حماد العنزي.

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