رابط وظائف الأمن العام الأردن لوظائف عسكرية لحملة الشهادة الثانوية 2021 الشروط وطريقة التسجيل

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رابط وظائف الأمن العام الأردن 2021 من أهم كلمات البحث من قبل الشباب في المملكة الأردنية الهاشمية، من حملة الشهادة الثانوية العامة بعد أن تم الإعلان عن حاجة مديرية الأمن العام الأردنية عن حاجتها لوظائف بالصبغة العسكرية “سائق/ مسلح”، وبدأ البحث عن شروط التقديم وطريقة التقديم ورابط التسجيل على الوظائف الحكومية وكل ذالك سنجيب عنه لمتابعينا عبر هذا المقال فتابعونا.موعد التسجيل على وظائف الأمن العام الأردنية
أعلنت مدرية الأمن العام الأردنية، أن باب التسجيل على الوظائف سيكون متاح أمام الشباب الراغب في التسجيل اعتباراً من صباح الأحد 2021/01/24 الموافق 11 من جمادي الأخر، حتى الثانية عشراً مساءً الأربعاء 2021/02/10 لكل من تنطبق عليه الشروط.رابط وظائف الأمن العام الأردن 2021
يمكن لكافة الشباب التقديم على وظائف الأمن العام عبر الدخول على رابط مديرية الأمن العام الأردنية، خلال المواعيد السابق ذكرها وتسجيل استمارة التقديم الإلكترونية بدقة، لأنها ستراجع عن طريق الجهات المختصة في الأردن للتأكد من البيانات المسجلة.شروط التسجيل على وظائف الأمن العام الأردن
وضعت مديرية الأمن العام الأردنية عدة ضوابط عند التقديم على الوظائف يجب توافرها في المتقدمين وهي.
- أن يكون المتقدم يحمل الجنسية الأردنية.
- أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك وليس مدان بأي قضية مخلة بالشرف والأمانة.
- أن يكون المتقدم للوظائف عمره يتراوح بين 17 عام و27 عام لا أقل من ذالك ولا أكثر.
- يجب أن يكون المتقدم على الوظائف لائق طبياً ويجتاز الفحوصات الطبية اللازمة للوظائف ولا يعاني من أي أمراض مزمنه.
- يجب أن يتناسب الوزن مع الطول وأن لا يقل طول المتقدم على الوظائف عن 168 سم.
- الدخول على رابط مديرية الأمن العام الأردنية الرسمي.
- تسجيل بيانات الاستمارة الإلكترونية بدقة وبمعلومات صحيحة ودقيقة لأنها سيتم مراجعتها بدقة.
- بعد التسجل سوف تصل المتقدم رسالة نصية على الجوال الذي قام بتسجيله في الاستمارة يتم تحديد له موعد الاختبارات.
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