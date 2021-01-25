طهران تطلب من إندونيسيا معلومات بخصوص احتجاز سفينة إيرانية

جدة - نرمين السيد - طالبت وزارة الخارجية الإيرانية من إندونيسيا، معلومات بشأن احتجاز ناقلة ترفع علم طهران، بعد يوم من إعلان جاكرتا احتجاز ناقلتين ترفعان علمى إيران وبنما فى المياه الإندونيسية.





قال سعيد خطيب زادة، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الإثنين، "طلبنا المزيد من التفاصيل فى ضوء وجود تقارير مختلفة عن هذا الاحتجاز". واحتجز خفر السواحل الإندونيسى الناقلة (إم.تى هورس) التى ترفع علم إيران والناقلة (إم.تى فريا) التى ترفع علم بنما للاشتباه فى نقل النفط فيما بينهما على نحو غير مشروع فى مياه إندونيسيا أمس الأحد.

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