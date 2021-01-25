البحرين تجيز الاستخدام الطارئ للقاح أوكسفورد ـ أسترازينكا

جدة - نرمين السيد - وبلغ عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا والقائمة تحت العناية فى البحرين 18 حالة، والحالات التى يتطلب وضعها الصحى تلقى العلاج بلغت 44 حالة، فى حين أن 2959 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالى للحالات القائمة الذى بلغ 2977 حالة قائمة.

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