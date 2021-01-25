عاجل.. فرار دبلوماسى كورى شمالى كبير إلى سول

جدة - نرمين السيد - وتولى ريو هيون وو منصب القائم بأعمال السفير فى سفارة كوريا الشمالية فى الكويت منذ طرد السفير السابق سو تشانج سيك فى 2017 إثر قرار من الأمم المتحدة بتقليص التمثيل الدبلوماسى لبيونج يانج فى الخارج.
ووصل ريو هيون-وو إلى كوريا الجنوبيّة فى سبتمبر 2019، وطلب اللجوء، حسب صحيفة "ماييل بيزنس"، لكنّ وصوله إلى الجنوب كان قد بقى سرّاً حتّى الآن.
وهرب نحو 30 ألف كورى شمالى من القمع والفقر فى ظل النظام الشيوعى واستقروا فى الجنوب، معظمهم عن طريق العبور سرّاً عبر الحدود.
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