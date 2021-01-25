شاهد.. أول صورة في العالم لسلالة كورونا الجديدة

نشر مركز الأبحاث الروسي "فيكتور" أول صورة في العالم للسلالة البريطانية الجديدة والمتحورة من فيروس كورونا.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" بيان المركز الإعلامي للوكالة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك "روس تريب نادزور"، قولها إنها المرة الأولى في العالم التي يتم فيها تصوير السلالة البريطانية لفيروس كورونا من مريض في ديسمبر 2020، بعد الحصول على صورة الفيروس تحت المجهر كجزء من دراسة خصائصه.
وكانت بريطانيا قد أعلنت في 4 ديسمبر الماضي عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا،وقامت السلطات الروسية مؤقتًا بتحديد الحركة الجوية مع المملكة المتحدة، ثم تم تسجيل أول حالة للإصابة بالطفرة "البريطانية" لفيروس كورونا في روسيا، وقد تعافى المريض الآن.
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