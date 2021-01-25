وزير الدفاع السودانى: إثيوبيا تماطل فى قضيتى سد النهضة والحدود

جدة - نرمين السيد - قال اللواء ركن، ياسين إبراهيم عبد الهادى وزير الدفاع السودانى، إنه "لا يوجد نزاع حدودى مع إثيوبيا حتى نتفاوض بشأنه"، مشيرا إلى أن حدود بلاده مع إثيوبيا واضحة ومنصوص عليها فى اتفاقات دولية.





وأضاف وزير الدفاع السودانى، فى تصريحات لقناة "العربية" الإخبارية، أن الجيش الإثيوبى يقاتل فى المناطق الحدودية وليس الميليشيات، مؤكدا فرض جيش بلاده لسيطرته على مناطق سودانية على الحدود. وتابع عبد الهادى، أن إثيوبيا تماطل فى قضيتى سد النهضة والحدود، بحسب قناة "العربية". وقبل أيام، قال رئيس المجلس السيادى فى السودان عبد الفتاح البرهان، إن بلاده ستعمل على حماية حدود السودان مع إثيوبيا، مشددا على أن السودان لا يريد أن يشعل حربا مع الجارة إثيوبيا.

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