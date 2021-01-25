عاجل.. بدء المحادثات التركية اليونانية بخصوص أزمة شرق المتوسط

جدة - نرمين السيد - وكانت تركيا واليونان قد اتفقتا على بدء مفاوضات تقنية فى إطار الناتو (حلف شمال الأطلسي) لتقليل مخاطر وقوع حوادث فى شرق البحر المتوسط. وبدأت المحادثات بين القوات التركية واليونانية فى بروكسل يوم 10 سبتمبر 2020. وبعد المحادثات التى جرت فى أوائل أكتوبر من العام الماضى، أعلن الناتو عن إنشاء آلية لمنع الصراعات فى منطقة شرق البحر المتوسط بين تركيا واليونان.
وتنص الآلية المنشأة، على وجه الخصوص، على إنشاء "خط ساخن" للاتصال بين تركيا واليونان فى حالة وقوع تصادم أو حوادث أخرى.
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