وفاة 9 من عمال المناجم العالقين تحت الأرض في الصين‎

توفي تسعة من عشرة عمال مناجم، كانوا لا يزالون عالقين تحت الأرض في الصين، على ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الإثنين.
وكان انفجار وقع في العاشر من كانون الثاني/يناير، في منجم للذهب في كيشيا في إقليم شاندونغ في شرق البلاد، أدى إلى احتجاز 22 عامل مناجم على عمق مئات الأمتار.
وأوضحت الوكالة، أن 10 منهم توفوا و11 أخرجوا أحياء الأحد، ولا يزال أحدهم مفقودًا.
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