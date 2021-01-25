إسرائيل تغلق مطار ”بن غورين” بداية من منتصف الليلة لمنع تفشي وباء...

قررت السلطات الإسرائيلية إغلاق مطار "بن غورين" الدولي بداية من منتصف الليلة، وذلك كإجراء وقائي لمنع تفشي وباء كورونا ودخول السلالات الجديدة منه.
وستفرض الحكومة الإسرائيلية حظرا على الطيران حتى 31 يناير، باستثناء طائرات مكافحة الحرائق والإخلاء الطبي الطارئ.
وصرحت وزارة الصحة الإسرائيلية في وقت سابق بأنها ستقدم توصيات إلى الحكومة من أجل إغلاق مطار "بن غوريون"، وذلك ضمن المساعي للحد من انتشار الوباء، ومنع دخول وتفشي السلالات الجديدة لفيروس كورونا.
هذا وقد أعلنت شركة "فلاي دبي"، اليوم الاثنين، تعليق رحلاتها من مطار دبي الدولي إلى مطار "بن غوريون" الدولي في تل أبيب خلال الفترة من 26 إلى 31 يناير 2021.
وقال متحدث باسم "فلاي دبي"، إن هذه الخطوة جاءت تماشيا مع قرار السلطات في إسرائيل، إغلاق مطار بن غوريون مؤقتا.
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