تحذير من هجوم تركي واسع شمال سوريا.. والقوات الكردية تتوعد بالرد

حذرت القوات الكردية في سوريا، اليوم الإثنين، من هجوم تركي واسع، شمال البلاد، مهددة بالرد على أي تصعيد محتمل؛ حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.
وفي وفت سابق، أفاد المرصد السوري بوقوع قصف التركي على مدينة تل رفعت الخاضعة لسيطرة القوات الكردية وقاعدة عسكرية روسية بريف حلب الشمالي الشرقي، مما أدى إلى وفاة مواطن متأثرا بجراحه.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، خروج الآلاف من المواطنين، بتشييع الثلاثة الذين توفوا أمس بقصف صاروخي تركي على مدينة تل رفعت.
وندد المشيعون بالقصف التركي والانتهاكات المتواصلة التي تجري في عفرين، فيما نفت مصادر المرصد السوري صحة ما تم تداوله من قبل “وكالة الأنباء التركية الرسمية” حول مقتل 7 من الوحدات الكردية بقصف تركي على تل رفعت، والجدير ذكره أن الشهداء هم طفلان اثنان من أبناء المنطقة ومواطنة من مهجري عفرين بفعل عملية "غصن الزيتون".
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بقيام آلية تركية مصفحة، بدهس مواطن من نازحي قلعة المضيق إلى ريف إدلب الشمالي، وذلك أثناء مرورها من منطقة كفرلوسين الحدودية مساء أمس الأحد.
وأضاف المرصد أن الآلية التركية قامت بدهس النازح وتابعت طريقها ولم تقم بإسعافه، الأمر الذي أدى لوفاته.
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