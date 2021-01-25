الكويت تدين استهداف الحوثيين لـ الرياض: استمرار جرائم الميليشيات يهدد استقرار المنطقة

أعربت دولة الكويت، اليوم الإثنين، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية من قبل الميلشيات الحوثية.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أصدرت وزارة الخارجية الكويتية، بيانا قالت فيه: "تدين دول الكويت وتستنكر بأشد العبارات استهداف مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية".

وأضافت الخارجية الكويتية: "استمرار هذه الجرائم النكراء يعد تهديدا مباشرا لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرار المنطقة وانتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي والإنساني باستهدافه للمناطق المدنية والمدنيين الامر الذي يستوجب تحركا سريعا من المجتمع الدولي للجم هذه الإعتداءات ووضع حد لها".

وشدد البيان على وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذخ من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد أعلن في وقت سابق، اعتراض وتدمير صاروخ أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه مدينة الرياض.

ولاقت محاولات الحوثيين استهداف العاصمة السعودية إدانات عربية ودولية. فقد أعربت دولة الإمارات أيضا عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف مناطق مدنية في الرياض، من خلال صاروخ اعترضته الدفاعات الجوية السعودية.

وجددت الإمارات، في بيان أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الإثنين، "تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية الجبانة".

وأكدت الوقوف مع السعودية في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية، على أن أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

واعتبرت أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، وسعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أصدرت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، اليوم الإثنين، بيانان ثلاثيا أعربوا فيه عن إدانتهم الشديدة محاولات الحوثيين شن هجمات الجوية على الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث: "تدين فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بشدة محاولة الهجمات الجوية على الرياض في 23 يناير 2021".

وأكد البيان الثلاثي على أن "انتشار واستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة يقوض أمن المنطقة واستقرارها، وهو ما نلتزم به بشدة".

وأضاف: "نجدد تمسكنا الراسخ بأمن وسلامة التراب السعودي".