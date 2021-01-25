الأردن ومجلس التعاون ينددان باستهداف الحوثيين للعاصمة السعودية

أعربت الأردن، اليوم الاثنين، عن إدانتها الشديدة لمحاولات الحوثيين استهداف مدينة الرياض والمناطق السكنية بالمملكة العربية السعودية.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها: "نرفض رفضا مطلقا الهجوم واستمرار الحوثيين باستهداف المدنيين في المملكة العربية السعودية الشقيقة".

وأكد البيان على دعم الأردن للسعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها".

ومن جانبه، أدان أمين عام مجلس التعاون محاولة الحوثيين استهداف الرياض بصاروخ تم اعتراضه.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداء الإرهابي لا يستهدف السعودية فحسب بل أمن، بحسب "العربية".

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد أعلن في وقت سابق، اعتراض وتدمير صاروخ أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه مدينة الرياض.

ولاقت محاولات الحوثيين استهداف العاصمة السعودية إدانات عربية ودولية. فقد أعربت دولة الإمارات أيضا عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف مناطق مدنية في الرياض، من خلال صاروخ اعترضته الدفاعات الجوية السعودية.

وأكدت الوقوف مع السعودية في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

واعتبرت أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، وسعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعربت دولة الكويت، اليوم الإثنين، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية من قبل الميلشيات الحوثية.

وقالت الخارجية الكويتية: "استمرار هذه الجرائم النكراء يعد تهديدا مباشرا لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرار المنطقة وانتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي والإنساني باستهدافه للمناطق المدنية والمدنيين الامر الذي يستوجب تحركا سريعا من المجتمع الدولي للجم هذه الإعتداءات ووضع حد لها".

وشدد البيان على وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذخ من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

كما أصدرت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، اليوم الإثنين، بيانان ثلاثيا أعربوا فيه عن إدانتهم الشديدة محاولات الحوثيين شن هجمات الجوية على الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث: "تدين فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بشدة محاولة الهجمات الجوية على الرياض في 23 يناير 2021".

وأكد البيان الثلاثي على أن "انتشار واستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة يقوض أمن المنطقة واستقرارها، وهو ما نلتزم به بشدة".

وأضاف: "نجدد تمسكنا الراسخ بأمن وسلامة التراب السعودي".