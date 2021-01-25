رحل ترامب ولم ترحل مشاكله.. الكشف عن مؤامرة جديدة ضد الكونجرس

كشف مصادر أمنية رفيعة المستوى ، لم تكشف عن هويتها في أمريكا، إن هناك عددا من التهديدات الأمنية التي مازالت قائمة لأعضاء الكونجرس، وذلك بعد حدوث التهديد الأكبر، والذي تمثل في اقتحام الكونجرس في يوم الأربعاء الدامي ال6 من يناير الجاري، وفق ما أوردت الصحافة الأمريكية.

صرح مسئولون فدراليون، بأنهم يقومون بدراسة وفحص عدد من التهديدات الموجهة لأعضاء الكونجرس.

وأشار المسئولون، أن هذه الإجراءات تأتي مع اقتراب المحاكمة الثانية للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وأنه يتم التحقيق في الأحاديث المشؤومة حول قتل المشرعين، أو مهاجمتهم خارج الكابيتول الأمريكي.

وقال المسئولون إن هناك رسائل تهديد نشرت على الإنترنت لمهاجمة أعضاء الكونجرس عند تنقلهم من وإلى مجمع الكابيتول أثناء محاكمة ترامب.

ودفعت تلك التهديدات من حدوث عنف وفوضى من جديد، المسئولين الفدراليين إلى إبقاء الآلاف من قوات الحرس الوطني في العاصمة واشنطن.

وصوت مجلس النواب الأمريكي، يوم 13 يناير 2021، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة ترامب، بتهمة التحريض على التمرد، في أعقاب حادث اقتحام مبنى الكونجرس من قبل بعض أنصاره يوم 6 يناير، ومقتل 5 أشخاص.