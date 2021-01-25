نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تسجل 19290 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الاثنين، أقل حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا منذ 3 نوفمبر الماضي، حيث بلغت 19290 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب المركز الروسي لمكافحة الوباء، تماثل 19003 أشخاص للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكانت السلطات الصحية في روسيا، سجلت ما مجموعه 3 ملايين و738690 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ بداية تفشي الوباء، وتعافى من الإصابة 3 ملايين و150763 شخصا، وتوفي 69918 شخصا، بواقع زيادة 456 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وووفقًا لروسيا اليوم، توزعت الإصابات الجديدة على 84 إقليما روسيا، وكان أكثرها في العاصمة موسكو (2382 إصابة)، تليها سانت بطرسبورغ (2116 إصابة)، ثم ضواحي موسكو (1163 إصابة).

وقالت السلطات الصحية في روسيا، إنها أجرت حتى اليوم نحو 100 مليون فحص واختبار للكشف عن المصابين بفيروس كورونا.

وفي الأسابيع الماضية، شهدت روسيا تراجعًا تدريجيًا في وتيرة تفشي الوباء، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر الماضي باستخدام لقاح "سبوتنيك V"، وهو أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.