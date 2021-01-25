نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى أكثر من 2.1 مليون حالة في ألمانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل معهد روبرت كوخ الألماني، اليوم الاثنين، نحو 7 ألاف إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة أكثر من مئتي شخص، خلال آخر 24 ساعة.

وبحسب المعهد الألماني، تم تسجيل 6729 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد 2.141.665، كما تم تسجيل 217 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 52087.

وفرضت السلطات الألمانية، إجراءات الحجر الصحي الصارمة منذ 16 ديسمبر الماضي.

وكانت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، وزعماء الولايات الفدرالية، اتفقوا الأسبوع الماضي، على تمديد العزل العام، مما يعني استمرار إغلاق المدارس والمطاعم وجميع الأنشطة التجارية غير الأساسية حتى 14 فبراير القادم.