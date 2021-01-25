نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط موقع تقديم طلب تجنيد الأمن العام الأردني 2021 المواعيد والشروط الواجب توافرها في المقال التالي

عمر شويل - جدة طلب تجنيد الأمن العام 2021 ، أعلنت شؤون الأفراد مركز تجنيد الأفراد بمديرية الأمن العام الأردني عن فتح باب استقبال طلبات التجنيد على مهنة مسلح وسائق ابتداءً من يوم الأحد الموافق 24-1-2021، وسيتم تفعيل رابط موقع تقديم طلب تجنيد الأمن العام 2021 في المواعيد المُعلنة وفقاً للضوابط والشروط الواجب توافرها فيمن يرعب بالتقديم بطلبات التجنيد بمديرية الأمن العام الأردني 2021.

طلب تجنيد الأمن العام 2021

طلب تجنيد الأمن العام 2021 ، وقبل أن نرصد لكم تفصيلاً شروط التقديم بطلب تجنيد الأمن العام الأردني 2021 نوافيكم ببعض الملاحظات الهامة التي أوضحتها مديرية الأمن العام الأردني لجميع الراغبين في تقديم طلب تجنيد أمن عام ٢٠٢١ ، حيث أوضحت شؤون الأفراد أن كل من يقع عليه الاختيار بمهنة سائق يتوجب عليه إحضار كفاله عدلية بقيمة (2000) دينار والخضوع لفحص عملي قبل الموافقة على تجنيده.

وفي ذات السياق أوضحت المديرية أن من تقدم سابقاً للتجنيد عليه التقديم من جديد عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية الأمن العام الأردني باعتبار الطلبات والمعاملات المقدمة سابقاً ملغية ولن يتم النظر إليها، وسوف نتعرف على طريقة التقديم بطلب تجنيد الأمن العام الأردني 2021.

موعد تقديم طلبات التجنيد في الأمن العام الأردني 2021

يتم استقبال تقديم طلب تجنيد الأمن العام 2021 عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمديرية الأمن العام الأردني فقط، وذلك اعتباراً من صباح أمس الأحد الموافق 24/1/2021 وينتهي التقديم يوم الأربعاء الموافق 10/2/2021م في تمام الساعة الثانية عشرة ليلاً وسيتم إيقاف استقبال الطلبات بعد هذا التاريخ.

شروط تقديم الأمن العام تجنيد 2021

يُشترط أن يكون المتقدم أردني الجنسية.

أن يكون المتقدم للتجنيد قد أكمل 17 عاماً من عمره ولا يزيد عن 27 عاماً حتى تاريخ 31/12/2021 (مواليد 1/1/1995م وما بعد).

أن لا يقل الطول عن ( 168سم) وأن يتناسب الطول مع الوزن.

أن يكون لائق للخدمة من الناحية الصحية وفقاً لما تقرره اللجنة الطبية المختصة.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وغيــر محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة كالسرقة أو الاختلاس والرشوة وسوء الائتمان أو أيه جريمة مخلة بالأخلاق العامة.

أن لا تكون له خدمة سابقة في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية.

أن يكون المتقدم للتجنيد بمهنة سائق حاصل على رخصة سوق (جيـر عادي) فئة ثالثة ولغاية السادسة.

كل من يقع عليه الاختيار بمهنة سائق يتوجب عليه إحضار كفاله عدلية بقيمة (2000) دينار والخضوع لفحص عملي قبل الموافقة على تجنيده.

رابط موقع تقديم طلب تجنيد الأمن العام الأردني

خلال الدخول على موقع تجنيد الأمن العام ، يمكنكم إتمام عملية تقديم طلب تجنيد الأمن العام 2021 ومعرفة جميع التفاصيل فيما يخص الوثائق المطلوب إحضارها عند المراجعة للمقابلة الشخصية بالموعد والمكان الذي سيتم تحديده لاحقاً، هذا وسنتابع معكم أول بأول المزيد من الأخبار الفترة القادمة بخصوص نتائج المقبولين في الأمن العام الأردني.