إدارة بايدن تهاجم أردوغان: يتبع سياسات قمعية

جدة - نرمين السيد - وبحسب موقع "تركيا الآن" دعت الإدارة الأمريكية الجديدة، حكومة أردوغان، لاحترام قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والإفراج عن زعيم الأكراد، صلاح الدين دميرتاش، والمعارض التركى عثمان كافالا وذلك فى أول تصريحاتها بشأن تركيا.

كما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تواصل متابعة قضايا الحريات وحقوق الإنسان عن كثب، مضيفة "ما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء هذا، فهناك عدد من لوائح الاتهام الأخرى ضد المجتمع المدنى والإعلاميين والسياسيين ورجال الأعمال فى تركيا، هذا إلى جانب احتجازهم المطول قبل المحاكمة".

كما حثت الوزارة تركيا على احترام هذه الحريات الأساسية، وإيجاد حل سريع وعادل بشأن كافالا ودميرتاش، مشيرة إلى أن الحق فى حرية التعبير والتجمع السلمى وتكوين الجمعيات هو أمر "أساسى لأى ديمقراطية سليمة".