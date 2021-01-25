جدة - نرمين السيد - وقالت الأردن فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، "نرفض رفضا مطلقا الهجوم واستمرار الحوثيين باستهداف المدنيين"، مؤكدة على دعم السعودية فى وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها. كما أشادت بقدرات الدفعات الجوية السعودية ونجاحاتها فى التصدى لمثل هذه الهجمات المتكررة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأردن: ندعم السعودية فى وجه كل ما يهدد أمنها وشعبها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.