اشتباكات مسلحة بين القوات الصينية والهندية في الهمالايا

نشبت اشتباكات مسلحة بين القوات الصينية والقوات الهندية الأسبوع الماضي في شمال سيكّيم الحدودية، مخلفة جرحى لدى الطرفين، في ثاني حادث من نوعه في أقل من عام، وفق ما أعلنت مصادر هندية مطلعة، نقلت عنها صحيفة هندوستان تايمز الهندية.

وقالت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية اليوم الاثنين، نقلا عن مسؤولين هنود، إن العشرات من عناصر الجيشين الصيني والهندي اشتبكوا بالسلاح الناري الأسبوع الماضي في منطقة "ناكو لا" الجبلية بالهملايا، بإقليم سيكِّيم، على ارتفاع أكثر من 5 آلاف متر.

وكشفت الصحيفة السبب وراء تجدد الاشتباكات وذلك بعد أن "حاول جنود صينيون التسلل إلى الأراضي الهندية".

وأضافت الصحيفة أن القوات المسلحة الهندية ستنشر قريبا بيانا بهذا الشأن.

وخلال مايو الماضي، أدت اشتباكات مماثلة بين الطرفين في تلك المنطقة الحدودية الجبلية إلى وقوع قتلى وجرحى، فيما تسعى بكين ونيودلهي منذ تلك المواجهات للتوصل إلى اتفاق يزيل التوتر من المناطق الحدودية الصينية الهندية عبر المفاوضات العسكرية والدبلوماسية، ولكن دون جدوى حتى الآن.