الإمارات تسجل 3591 إصابة جديدة و6 وفيات بـ كورونا

سجلت دولة الإمارات، اليوم الاثنين، زيادة جديدة في عدد حالات الإصابة والوفاة المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، أعلنت وزارة الصحة، في بيانها اليومي بشأن مستجدات الفيروس، تسجيل 3591 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك بعد إجراء 140,477 فحصًا جديدًا على فئات مختلفة في المجتمع.
وأوضحت الصحة الإماراتية أن الإصابات الجديدة تعود لأشخاص من جنسيات مختلفة وجميعهم حالاتهم مستقرة ويخضعون للرعاية الصحية اللازمة.
وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد 281546 حالة.
وأضافت الوزارة الإماراتية أنه تم الإبلاغ عن 6 حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 798 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن شفاء 3820 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 255,304 حالة.
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