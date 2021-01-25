الصحة العالمية: تأثير سلالة كورونا الجديدة على الأطفال ضعيفة

كشفت خبيرة بالأمراض الوبائية في منظمة الصحة العالمية، أن الأطفال الصغار المصابين بفيروس كورونا، يعانون من أعراض خفيفة مقارنة مع البالغين وكبار السن، موضحة أن البالغين معظم الأشخاص المصابين بفيروس كورونا يتعرضون لأعراض تتراوح ما بين مشكلات في الجهاز التنفسي أو الشعور بتوعك بسيط.

وقالت الدكتورة ماريا فان كيركوف خلال تصريحات نشرها موقع المنظمة على موقع "تويتر": "الأعراض التي يمكن أن تصيب بعض الأطفال تكون معدية معوية مثل الإسهال أو القيء، ولكن معظم الأطفال الذين تثبت إصابتهم بالعدوى لا تظهر عليهم أعراض على الإطلاق".

وأضافت: " متغيرات الفيروسات تعني حدوث تحور في الفيروس ويتم اكتشاف تغييرات بالفعل في فيروس كورونا بمرور الوقت، وهو أمر متوقع إلا أن هذه التغييرات ليس لها أي تأثير على الفيروس من حيث قدرته على الانتقال أو المرض الذي يسببه".

وتابعت: "بعض التحورات، التي يطلق عليها المتغيرات المثيرة للقلق، تحتاج إلى مزيد من الدراسة"، مضيفة أنه فيما يتعلق بالسلالة المتحورة التي ظهرت في بريطانيا، فإنه تمت ملاحظة زيادة في قابلية الانتقال عبر جميع الفئات العمرية، بما يشمل زيادة انتشار العدوى بين الأطفال الأصغر سنًا أيضًا، ولكن يرجع السبب إلى أنه تصادف أن المدارس في المنطقة التي كان تنتشر فيها هذه السلالة، كانت مفتوحة.

واستطردت قائلة: "ناك الكثير من الدراسات التي لا تزال جارية حول هذه السلالات المتحورة، لكن لا تشير نتائج الأبحاث والدراسات، التي جرت في المملكة المتحدة على سبيل المثال، إلى أن الفيروس يستهدف الأطفال الصغار على وجه التحديد، مما يعني أنه لا يصيب الأطفال أكثر مما كان معتادًا أو مما هو مُحتمل حدوثه من فيروسات أخرى تنتشر في المنطقة".