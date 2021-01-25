رئيس وزراء إيطاليا يقدم استقالة حكومته ..غدا

اعتزم رئيس الوزراء الإيطالي، جيوزيبي كونتي، تقديم استقالة حكومته قريبا إلى رئيس الجمهورية، من أجل تشكيل أخرى جديدة تحظى بأغلبية برلمانية توسع هامش حركته.
وقال كونتي، حسب صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية، إن "غايتي تتمثل في التوصل إلى اتفاق يوفر آفاقا سياسية واضحة للحُكم".
وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن رئيس الوزراء سيقدم الاستقالة غدا الثلاثاء ليشكل بعدها تحالفا سياسيا جديدا مع الوسطيين ومن مَن وصفهم بنواب البرلمان "المسؤولين"، يمكنه من تشكيل حكومة جديدة تحظى بالأغلبية البرلمانية الضرورية لحكمه والتي فقدها باستقالة وزيرين يوم 13 يناير الماضي ينتميان لحزب "فيفا" الذي يقوده رئيس الوزراء السابق، ماتيو رينتزي، على خلفية الخلاف حول أسلوب إدارة أزمة وباء كورونا في البلاد.
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