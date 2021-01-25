صدر حكم بالحبس المشدد لخمس سنوات بحق المدير العام السابق للمصرف العراقي للتجارة بسبب "إهداره" 40 مليون دولار، وفق ما أعلنت هيئة النزاهة في العراق، بحسب وسائل اعلام.
وقالت هيئة النزاهة :إن "المدان أقدم على ارتكاب خطأ جسيم وإحداث الضرر بالمال العام نتيجة منح تسهيلات ائتمانية بمبلغ 40 مليون دولار أمريكي إلى أحد المصارف لغرض تغطية اعتماد مستندي، بالرغم من ضعف الضمانات المقدمة من المصرف، وقبل إكماله معاملة منح القرض".
وأضافت هيئة النزاهة : "صدر حكم بإلزام المصرف الذي منح له القرض بتأدية مبلغ ( 38,072,807) دولار، يمثل أصل الدين مع الفائدة الاعتيادية، دون الفائدة التأخيرية".
وأشارت الهيئة، إلى أن "محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة المتمثلة بالتقرير التدقيقي والتقرير التحقيقي الخاص بهيئة النزاهة، إضافة إلى أقوال الممثل القانوني للمصرف والتحقيق الإداري الذي بين مقصرية المتهم، قررت الحكم عليه غيابيا بالحبس المشدد لخمس سنوات".
وتابعت: "تضمن الحكم إصدار أمر قبض وتحر بحق المدان ومنع سفره، فضلًا عن وضع إشارة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة استنادًا لأحكام المادة (184/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، مع إعطاء الحق للجهة المتضررة للمطالبة بالتعويض".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لاهداره 40 مليون دولار ..حكم قضائي بسجن رئيس بنك عراقي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.