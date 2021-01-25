أسماء 30 دولة يقرر بايدن حظر دخول مواطنيها أمريكا بسبب كورونا

كشفت وكالة "رويترز" الإخبارية أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيوقع اليوم الاثنين أمرا يحظر دخول معظم المواطنين غير الأمريكيين القادمين من 30 دولة إلى بلاده لكبح انتشار سلالات جديدة من فيروس كورونا.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إن "بايدن سيفرض حظرا على دخول معظم المواطنين غير الأمريكيين إلى الولايات المتحدة الذين زاروا مؤخرا جنوب إفريقيا والبرازيل وبريطانيا وإيرلندا و26 دولة في الاتحاد الأوروبي تسمح بالسفر عبر الحدود المفتوحة".

وسبق أن أصدر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم 18 يناير أمرا لرفع هذه القيود عن البرازيل ودول أوروبا اعتبارا من 26 يناير، لكن بايدن سيلغي هذا القرار.

ويستهدف قرار بايدن منع انتشار سلالات جديدة لفيروس كورونا تم اكتشافها مؤخرا في بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل وتعد أكثر انتقالاـ

ويخشى الكثيرون من أن اللقاحات المستخدمة حاليا قد لا تكون فعالة ضد هذه الأنواع لفيروس كورونا خاصة السلالة الجنوبية الإفريقية.