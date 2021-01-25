ترويجا لـ "صنع في أمريكا".. بايدن يوقع سلسلة من الأوامر التنفيذية

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس جو بايدن سيوقع سلسلة من الأوامر التنفيذية، اليوم الاثنين، للترويج لشراء المنتجات الأمريكية.

وأوضح مسؤولون كبار بالولايات المتحدة أن بايدن سيوقع قرارا يدعو المؤسسات الفيدرالية لشراء منتجات أمريكية وتعزيز سلاسل التوريد تحت شعار "صنع في أمريكا".

وأكد المسؤولون الأمريكيون أن الإدارة الجديدة لا تزال ملتزمة بالعمل مع الشركاء والحلفاء لتحديث قواعد التجارة الدولية.

وأوضحوا أن الرئيس الأمريكي يهدف بقراره المرتقب لدفع الإنتاج المحلي وإنقاذ الوظائف.

وأضاف المسؤولون أنه من أبرز الأوامر التنفيذية التطبيق الصارم لشراء المنتجات المصنوعة داخل الدولة من قبل الوكالات الفيدرالية.، مشيرين إلأى أن هذا الأمر مهم للغاية بالنظر إلى أن التعاقد وحده يمثل ما يقرب من 600 مليار دولار من الإنفاق الفيدرالي.

ويتخذ بايدن إجراءات لإعادة تعيين نهج حكومة الولايات المتحدة القديم تجاه التفضيلات المحلية لخلق نهج يظل لسنوات قادمة ويزيد من جودة الوظائف النقابية، وفقًا لمسؤول إداري كبير.

قال المسؤول إن الحكومة الأمريكية طال انتظارها لاستخدام القوة الكاملة للأفضليات المحلية الحالية لدعم العمال والشركات الأمريكية، وتعزيز الاقتصاد والعمال والمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

وفي وقت سابق، عرض بايدن إصلاحًا شاملًا للهجرة من شأنه أن يوفر طريقًا للحصول على الجنسية الأمريكية لما يقدر بنحو 11 مليون شخص في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

كما أنه سيقنن أحكاما تلغي بعض سياسات الرئيس دونالد ترامب المتشددة ، بما في ذلك محاولة إنهاء الوضع القانوني المحمي الحالي للعديد من المهاجرين الذين تم إحضارهم إلى الولايات المتحدة كأطفال والقمع على قواعد اللجوء.