نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الروسية تستدعي السفير الأمريكي لدى موسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استدعت وزارة الخارجية الروسية، السفير الأمريكي لدى موسكو، وسلمته مذكرة احتجاج على "دعم سفارة واشنطن الأعمال غير القانونية"، في إشارة إلى احتجاجات السبت الماضي.

وقد اندلعت مظاهرات في 70 مدينة بمختلف أنحاء روسيا، يوم السبت الماضي، للمطالبة بالإفراج عن زعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني.

وقد وحذر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الجمهور من المشاركة في احتجاجات غير مصرح بها.

وكانت السلطات الروسية، حظرت التظاهرات لعدة أشهر بسبب اللوائح الرامية إلى السيطرة على جائحة فيروس كورونا.

وقد اعتقلت السلطات، العديد من مساعدي نافالني بمن فيهم السكرتيرة الصحفية كيرا يارمش.