رابط تسجيل التعليم الإضافي 2021 || تقديم المعلمين الجدد بالأردن للمعلمين الجدد

تسجيل التعليم الإضافي الذي قامت وزارة التربية والتعليم بالأردن بإتاحة التقديم والتسجيل الإلكتروني فيه، وذلك لفئة محددة للمعلمين وليس الجميع، وذلك يكون حسب عدد من الشروط الواجب توفرها بالمتقدمين وموعد محدد يتم قبول التسجيلات فيه، نعرض جميع التفاصيل ورابط التسجيل والفترة المقررة للتقديم فيها عبر موقع وزارة التربية والعليم الأردنية.

وزارة التربية والتعليم الأردنية

تسجيل التعليم الإضافي

تقوم وزارة التربية والتعليم من آن لآخر بفتح باب التقديم وكتابة بيانات للمعلمين الجدد ليندرجوا تحت قائمة معلم إضافي في مدارس المملكة، وذلك نظرا لوجود أعداد من العجز في المعلمين الحاليين وزيادة في أعداد المدارس، وأيضا للاستعداد لعودة المدارس والحياة الطبيعية من جديد في الفصل الدراسي الثاني 2021 واستيعاب العمالة الزائدة في مجال التعليم، حيث قامت الوزارة بتفعيل رابط التقديم لمعلمي المملكة ليبدأ التسجيل والذي يكون ابتداء من اليوم 25 يناير 2021 وحتى الأحد 31 يناير 2021، على أن يتم إغلاق باب التسجيل ومراجعة جميع الطلبات لديها.

يقوم المستخدم بالدخول على رابط وزارة التربية والتعليم لتسجيل المعلم الإضافي. يبدأ المستخدم بكتابة الرقم الوطني الخاص به. يقوم باختيار أيقونة “استعراض” ليكمل التسجيل الإلكتروني. يتيح الموقع الاستعلام عن المعلومات المطلوبة والمهارات أو إحداث تعديلات على الطلب أو طباعة طلب تم تقديمه مسبقا.

خطوات تقديم المعلم الإضافي

وييح الموقع كتابة رقم الهاتف النقال للمستخدم، وهو يكون وسيلة الاتصال والتواصل معه، وخاصة في حالق قبول الطلب والرغبة في تحديد موعد لعمل المقابلة الشخصية مع المتقدم، وجدير بالذكر أن المدارس قد تم إغلاقها في الفترة الحالية بشكل تام بسبب الموجة الثانية لفيروس كرونا، وأن الوزارة تستعد للعام الدراسي الجديد في حال تراجعت الأعداد للعودة إلى المدارس، كما تسعى الوزارة لاستيعاب القوى العاملة بمجال التعليم وخاصة المعلمين حديثي التخرج.