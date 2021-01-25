وثيقة العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية الشروط وطريقة الحصول عليها 1442

أصدر بنك التنمية الاجتماعية طريقة اصدار وثيقة العمل الحر بالمملكة العربية السعودية 1442 هـ، وذلك خلال الوقت الراهن الذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة البطالة في كافة أنحاء العالم خلال الأعوام الماضية، وذلك بسبب التدهور الاقتصادي، لهذا بدأ بنك تنمية اجتماعية تقديم تمويل العمل الحر للراغبين في بدء المشاريع الخاصة بهم، وذلك عن طريق الوثيقة للعمل الحر، ويجب التعرف على شروط وثيقة العمل الحر قبل بدء التقديم عليها وهو ما سنتعرف عليه في عجالة سريعة مع أهم مميزاتها.

إصدار وثيقة العمل الحر 1442

الوثيقة للعمل الحر، عبارة عن وثيقه أصدرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بشكل مجاني للجميع، وتوفرها الوزارة ضمن خدماتها الإلكترونية العديدة التي تخدم الجميع، وأهم أهدافها هو التوثيق والتقنين لكافة الأنواع من أعمال حرة التي يعمل بها أبناء المملكة العربية السعودية بأكثر من منطقة، وتشتمل الوثيقة علي 140 مهنة حرة ومختلفة، وتكون للأعمار ما بين 20 ل 60 عاماً فقط.

يجب علي الراغبين في الحصول علي وثيقه للعمل الحر، من الوزارة بالسعودية، أن يتم إثبات الكفاءة وتقديم ما يثبت عمله بتلك المهنة التي يرغب في الحصول علي الشهادة لها، كما يجب التعرف أنها تخدمك في كثيراً من أنواع التجارة الإلكترونية، ويمكنك بدء متجرك الإلكتروني بها وبدء العمل الحر.

شروط وثيقة العمل الحر بنك التنمية الاجتماعية

أصدر البنك عدداً من الشروط الضرورية، والتي تطلبها عملية تمويل العمل الحر في السعودية، وأهم هذه الشروط هي:

يجب أن يكون المتقدم للحصول على الوثيقة مواطن سعودي ومقيم بالمملكة.

يجب أن يكون سن المتقدم لإصدار الوثيقة لا يقل عن 20 عاما ولا يزيد عن 60 عاما.

يجب امتلاك حساب شخصي على خدمة أبشر الإلكترونية شرط أساسي من الشروط الخمسة للحصول على الوثيقة.

يمكن أن لا يكون المتقدم بالطلب متفرغًا للعمل الحر فقط، بل يجوز أن يكون لدى المتقدم عمل آخر.

يجوز لأصحاب العمر الحر التقدم بالحصول على أكثر من وثيقة بأكثر من مهنة لنفس الشخص.

ما هي مميزات وثيقة العمل الحر

أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عدداً من أهم المميزات التي تحويها هذه الوثيقة، وأهمها أنها مجانية ويتم تقديمها إلكترونياً دون اللجوء لأي إجراءات غير ضرورية، ونتعرف علي هذه المميزات بعجالة سريعة الآن.

المجانية.

التقديم الإلكتروني.

وجود حلول دفع إلكتروني مختلفة.

أولوية في خدمات وزارة الأعمال والتنمية الاجتماعية.

يُعتد بها كمستند رسمي.

عروض وتحفيضات خاصة.

فتح حساب بنكي.

تعرفنا من الوزارة عن أهم المميزات للوثيقة، ونتعرف الآن علي طريقة اصدار الوثيقة بعد التعرف علي شروط الحصول عليها.

طريقة اصدار وثيقه العمل الحر

يمكن لكافة المواطنين السعوديين المقيمين بالمملكة العربية السعودية امتهان عمل حر خاص به، وأهم الخطوات للحصول عليها هو اتباع الآتي:

التعرف علي الشروط الرسمية للقبول بدقة.

إثبات الشروط المطلوب تأكيدها بوثائق رسمية.

تجهيز بطاقة الهوية، والخبرة بالمهنة.

الدخول إلي رابط بوابة تمويل العمل الحر.

اختيار تسجيل الدخول إذا كنت قدمت من قبل، وتدخل البيانات المرفقة بالصورة.

الضغط علي إصدار وثيقتك بآخر الصفحة إذا لم تكن قدمت من قبل، وملئ البيانات التالية.

تعرفنا علي كل ما يخص الوثيقة، وكيفية التقديم عليها، وننتظر بعدها فترة وجيزة للقبول، والحصول علي وثيقة العمل الحر التنمية الاجتماعية تقدمها مجاناً وبسرعة.