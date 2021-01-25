أخبار اليمن : تنبيهات من البرودة في 5 محافظات

تنبيهات من البرودة في 5 محافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس بارداً إلى بارد نسبياً على المحافظات الجبلية والمناطق المرتفعة في محافظات أخرى وكذلك على المناطق الصحراوية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأشار المركز في نشرته الجوية ، إلى أن الطقس سيكون بارداً على المحافظات الجبلية خاصة محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.

وذكر أن الطقس سيكون بارداً إلى بارد نسبياً على المناطق المرتفعة من محافظات الضالع، إب، تعز، لحج ،أبين ، شبوة وحضرموت، كما سيكون بارداً نسبياً بوجه عام على المناطق الصحراوية أثناء ساعات الليل والصباح.

ونبه المركز المواطنين والمزارعين ورعاة المواشي والنحل إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من البرد.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة صباح اليوم بلغت 3 درجات في ذمار ، 3.4 في عمران، 3.8 في صنعاء، 4.8 في سيئون، 6.8 في السدة، 8.5 في عتق، 10.2 في المحويت.