العمل الدولية: فقدان 255 مليون وظيفة فى 2020 بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - وكانت بيانات مجمعة، قد أظهرت أن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا فى أنحاء العالم وصل إلى 99 مليونا و 192 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 54.7 مليون، فيما تجاوز إجمالى الوفيات المليونين و129 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وجنوب أفريقيا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.