ألمانيا وبريطانيا وفرنسا تدين محاولة الحوثى لاستهداف الرياض

جدة - نرمين السيد - أدانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا فى بيان مشترك اليوم الإثنين، محاولة الحوثيين استهداف الرياض والمناطق السكنية من خلال إطلاق صاروخ اعترضته الدفاعات الجوية السعودية.





وكان التحالف بقيادة السعودية، قد أحبط هجوما يوم السبت شنته ميليشيا الحوثى استهدف العاصمة الرياض، وفقا لما نقلته قناة "الحدث" الإخبارية. ويقاتل التحالف فى اليمن منذ 2015 ضد حركة الحوثى المتحالفة مع إيران.

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