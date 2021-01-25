عاجل.. روسيا تستدعى السفير الأمريكى فى موسكو

جدة - نرمين السيد - وجرت أكبر المظاهرات فى العاصمة الروسية موسكو، وثانى كبرى مدن البلاد سان بطرسبورج، إذ شارك فى كل منهما نحو 20 ألف شخص، احتجاجا على اعتقال المعارض أليكسى نافالنى، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

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