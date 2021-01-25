بدء عملية توزيع اللقاحات ضد كورونا فى المغرب

جدة - نرمين السيد - وتسلم المغرب، الجمعة، أول دفعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19"، تتكون من مليونى جرعة للمصل الذى طورته شركة "أسترازينيكا" وجامعة أوكسفورد.

وهذه أول شحنة من اللقاح تصل إلى المملكة، وتتكون من حوالى مليونى جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المصنع فى الهند، فيما تعثر وصول لقاح شركة "سينوفارم" الصينية لأسباب لم تكشف عنها الحكومة المغربية.