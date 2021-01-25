جدة - نرمين السيد - وتسلم المغرب، الجمعة، أول دفعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19"، تتكون من مليونى جرعة للمصل الذى طورته شركة "أسترازينيكا" وجامعة أوكسفورد.
وهذه أول شحنة من اللقاح تصل إلى المملكة، وتتكون من حوالى مليونى جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المصنع فى الهند، فيما تعثر وصول لقاح شركة "سينوفارم" الصينية لأسباب لم تكشف عنها الحكومة المغربية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء عملية توزيع اللقاحات ضد كورونا فى المغرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.