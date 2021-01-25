الأردن تدين إطلاق الحوثيين صاروخا باتجاه الرياض

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية إطلاق الحوثيين صاروخا باتجاه مدينة الرياض واستهداف مناطق مدنية حيث تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراض الصاروخ وتدميره.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الأردنية /بترا/ اليوم الاثنين- إدانة واستنكار المملكة الشديدين استمرار استهداف المناطق والمنشآت المدنية من قبل الحوثيين، ورفض المملكة المطلق لهذا الهجوم الإرهابي الجبان ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف دون تمييز الجميع وتهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.
وجدد الفايز تأكيد وقوف المملكة إلى جانب السعودية، و في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها وكل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها وأمن شعبها، مشددا على أن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن السعودية هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.
وأشاد بقدرات الدفاعات الجوية السعودية ونجاحاتها في التصدي لمثل هذه الهجمات المتكررة.
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